بالفيديو.. مقتل 15 شخصاً جراء انهيار سدّ في سيبيريا

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب انهيار سد للمياه بإقليم كراسنويارسك بسيبيريا شرق روسيا في مقتل 15 شخصاً، حسب ما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية السبت.

وقال المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ: "تم تأكيد مقتل 15 شخصا"​​​.

وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 10 وفقدان 15 شخصا، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا للمعطيات الأولية، فإن سبب انهيار الممرات المائية في السد يعود إلى تآكل جسم السد وتغير شكله.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، وقعت كارثة انهيار السد عند الساعة الثانية فجر السبت، في محيط قرية ششتينكينو، بمقاطعة كوراغنسكي في إقليم كراسنويارسك على نهر سيبا، ونتيجة لذلك غمرت مياه السد المنهار مساكن العمال القريبة منه وأدت إلى مقتل عدد منهم.