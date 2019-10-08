يتحرشان بفتيات في الرياض ويوثقان فعلتهما في سناب شات

المصدر: دبي - البيان

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شابين وافدين قاما بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني، وقاما بتوثيق جريمتهما ونشرها على تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات» بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة.

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، حسب ما نقلت صحيفة «عكاظ»، بأنه «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.

وأثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بين المدونين السعوديين، الذين أغضبهم تصرف شابين وافدين وفتيات سعوديات داخل أحد مقاهي العاصمة الرياض.