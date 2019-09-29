القبض على عصابة تخصصت في سرقة المنازل في الدمام

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة الشرقية في مدينة الدمام السعودية القبض على تشكيل عصابي تكون من 5 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل والسيارات وارتكاب جرائم النشل بمدينة الدمام.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية فقد صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين، جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر. بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في سرقة عدد من المنازل والمركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (13) جريمة سرقة منازل و (20) جريمة نشل بالإضافة لسرقة مركبتين لاستخدامهما في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام، وضُبط بحوزتهم بعض المسروقات من مصاغات ذهبية. حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.