شاهد.. "لورينا" يتحوّل إلى عاصفة مدارية باقترابه من المكسيك

المصدر: رويترز

ضعفت قوة الإعصار لورينا وتحول إلى عاصفة مدارية لدى اقترابه من شمال غرب المكسيك السبت، مثيرا رياحا شديدة وأمطارا غزيرة، حسبما قال المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة.

وقال المركز ومقره ميامي بالولايات المتحدة في تقرير السبت إن لورينا أثار رياحا بلغت سرعتها القصوى 80 كيلومترا لدى اقترابه من الشمال.

وقال المركز إن العاصفة تعبر حاليا شبه جزيرة باها كاليفورنيا ومن المتوقع أن تصل البر الرئيسي للمكسيك في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حيث من المرجح أن تضعف بسرعة.

وأدت العاصفة إلى هبوب رياح قوية وسقوط أمطار على شبه جزيرة باها كاليفورنيا بعد وصولها في ساعة مبكرة من صباح السبت على الرغم من عدم وجود بلاغات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى هطول أمطار يتراوح ارتفاعها بين سبعة سنتيمترات و15 سنتيمترا على ولاية سونورا الغربية في مطلع الأسبوع، مما يثير خطر حدوث سيول مفاجئة.

