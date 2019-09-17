غرق قارب للمهاجرين قبالة تونس ومقتل اثنين

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

قال مسؤول في خفر السواحل التونسي إن قاربا يقل مهاجرين غرق قبالة ساحل البلاد اليوم الثلاثاء وإن اثنين على الأقل من ركابه غرقا وجرى إنقاذ تسعة واعتُبر نحو 14 في عداد المفقودين.

وأضاف حسام الجبابلي إن القارب غرق على مسافة عشرة كيلومترات من الشريط الساحلي قرب مدينة صفاقس وأضاف أن عملية الإنقاذ مستمرة.

ووقعت كارثتان تتعلقان بالمهاجرين قبالة الساحل التونسي هذا العام عندما غرق 86 مهاجرا أفريقيا بعد انقلاب قاربهم الذي انطلق باتجاه أوروبا من ليبيا في يوليو .

وانقلب قارب آخر يقل مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا في يونيو حزيران مما أسفر عن غرق 65 شخصا على الأقل.

وقال الجبابلي إن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن القارب اليوم تونسيون.

كلمات دالة:
  • تونس ،
  • قارب للمهاجرين،
  • صفاقس ،
  • ليبيا
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