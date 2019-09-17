مقتل 15 شخصا جراء سقوط شاحنة من على منحدر في جنوب الفلبين

المصدر: د ب أ

وقالت الشرطة إن الشاحنة كانت تسير في بلدة تبولي بمقاطعة جنوب كوتاباتو على بعد 1030 كيلومترا جنوب مانيلا عندما وقع الحادث.

وأفاد رولي أكينو، وهو مسؤول في مكتب الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في المقاطعة، بأن فرق الطوارئ انتشلت 15 جثة من موقع الحادث.

وذكر أكينو أن العدد الإجمالي لركاب الشاحنة لم يتأكد بعد، وتم نقل بعض المصابين أيضا إلى المستشفيات القريبة.

وقال في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك: "لم يتحدد سبب الحادث بعد، لكن على الأرجح فقد السائق السيطرة على الشاحتة أو تعطلت المكابح أو كانت هناك مشاكل في الإطارات".

وفي مقطع الفيديو، ظهرت جثث الضحايا وقد تم وضعها في صف على طول الطريق للتعرف عليها، بينما واصل رجال الإنقاذ البحث عن الضحايا وانتشالهم من موقع الحادث.