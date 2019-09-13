بالفيديو.. مقتل 10 أشخاص إثر حريق بمستشفى في البرازيل

المصدر: د ب أ

أودى حريق شب بمستشفى في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الكبرى بحياة عشرة أشخاص على الأقل.

وأكدت الشرطة البرازيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) الجمعة أن الضحايا حددت هويتهم داخل معهد الطب الشرعي.

كانت السلطات أعلنت في البداية أن الضحايا أحد عشر شخصا.

وذكر مدير المستشفى أن البحث جار عن ضحايا آخرين.

كان الحريق اندلع مساء الخميس بالتوقيت المحلي في مستشفى باديم بحي ماراكانا بالمدينة، ويعتقد أنه وقع جراء ماس كهربائي.

ووفقاً لتقرير نشرته بوابة (جي 1) الإلكترونية للأنباء كان بالقسم الذي اندلع به الحريق في المستشفى وقت اندلاعه 103 من المرضى.

وشارك كل من العاملين بالمستشفى ورجال الإطفاء وسكان المنطقة في نقل المرضى إلى أماكن آمنة.

تبين الصور الملتقطة للمستشفى وجود مراتب الأسرة خارج المبنى، حيث تلقى المرضى الذين كانوا عليها مزيدا من العلاج.

كما نقل مرضى أغلبهم من الطاعنين في السن إلى روضة أطفال قريبة.