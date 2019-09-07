حريق بسفينة شحن يسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين في ألمانيا

المصدر: د ب أ

أسفر حريق شب الجمعة بسفينة شحن كانت تمر في نهر الإلبه بألمانيا عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بحروق بليغة.

وقالت قيادة الطوارئ البحرية إن الاثنين اللذين أصيبا بحروق هم من أعضاء طاقم السفينة وأنهما نقلا بمروحية إلى مستشفى خاص بهامبورج.

وأضافت القيادة البحرية أن السفينة لم تكن تنقل حمولة وقت الحادث وكانت متجهة من روتردام في هولندا إلى مدينة كالينينغراد الروسية، عندما اندلعت النيران بغرفة الماكينات عند مدينة أوتردورف بولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا.

تمكنت قوات الإنقاذ من إطفاء الحريق.

ترفع السفينة "كيلي" علم مالطا وعلى متنها طاقم يضم أحد عشر روسيا واثنين من أوكرانيا.