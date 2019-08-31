عطل فني يصيب طائرة الرئيس الألماني إلى بولندا

المصدر: د ب أ

تأخر إقلاع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مساء اليوم السبت إلى بولندا بعد أن أصيبت طائرته بعطب فني.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إنه صدرت إشارة خاطئة من جهاز إزالة الثلوج بالطائرة.

وصل شتاينماير بالطائرة البديلة بسلام إلى مدينة لودس.

ويشارك شتاينماير صباح غد الأحد في احتفالية بمناسبة مرور ثمانين عاما على بداية الحرب العالمية الثانية في مدينة فين البولندية.

كانت مجموعة الطيران التابعة للجيش الألماني أصبحت مؤخرا موضوعا للعناوين الرئيسية في الصحف بسبب سلسلة من الأعطال التي وقعت خلال رحلات لأعضاء بالحكومة أو لرئيس الدولة شتاينماير.

وكانت رحلة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس من برلين إلى نيويورك عطلت كذلك قبل اسبوعين داخل الجزء العسكري من مطار برلين تيجله، واستبدلت طائرة إيرباص إيه 321 بطائرة أخرى من طراز إيه 319 أيضا بسبب عطل فني.