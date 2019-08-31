تحطم طائرة هليكوبتر في النرويج ومقتل 4 أشخاص

المصدر: رويترز

قالت هيئة الإنقاذ بالنرويج إن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا حتفهم كما فقد شخص وأصيب آخر إثر تحطم طائرة هليكوبتر مدنية في شمال النرويج اليوم السبت.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل خمسة ركاب بالإضافة إلى الطيار وتابعة لشركة هيلترانس النرويجية وتحطمت شمال غرب ألتا في نحو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

ولم يعرف سبب تحطم الطائرة.