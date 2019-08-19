مراهق يقتل خمسة من أفراد أسرته وينتحر

المصدر: د ب أ

عثرت الشرطة في قرية روسية على خمس جثث من أسرة واحدة، يعتقد أنهم قتلوا على يد فرد آخر في تلك الأسرة وهو شاب /16 عاما/ عُثر على جثته أيضا على مسافة قريبة.

وقال محققون في موسكو اليوم الأحد إنه تم العثور على الجثث الخمس في منزل بقرية باترييفيفو بالقرب من مدينة أوليانوفسك. وعُثر على جثة الشاب أيضا بالقرب من القرية.

ويعتقد المحققون أن الشاب قتل جدته /69 عاما/ ووالدته /42 عاما/ وأخوين /4 أعوام/ ورجل /66 عاما/ يعتقد أنه والده أو جده.

ويقول مسؤولون في موسكو إنه لا توجد مؤشرات فورية على أن الشاب يعاني من أي مرض عقلي ، لكنهم يحققون فيما إذا كان يعاني من أي مشكلات نفسية.

ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء، أن الشرطة عثرت على مذكرة أبدى فيها رغبته بالانتحار وقتل عائلته حتى لا تحزن عليه.