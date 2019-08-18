بالفيديو.. النيران تلتهم غابات فاليسيكو الإسبانية

المصدر: البيان الالكتروني

التهمت الحرائق اليوم حوالي 500 هكتار من الغابات في فاليسيكو بجزيرة كناريا الكبرى الإسبانية، وفق تلفزيون (24h) الإسباني.

وقالت قناة (24h) إنه تم إجلاء أكثر من 2000 شخص على الأقل من مناطق الحرائق وما جاورها.

وقد عجز السكان والشرطة عن فعل شيء أمام كثافة النيران المستعرة، وتأخرت فرق الإطفاء في التعامل معها نظراً لصعوبة التضاريس، بحسب (AFP news agency).