شاهد.. فيضانات عارمة تجتاح إسطنبول اليوم

المصدر: البيان الالكتروني

هطلت أمطار غزيرة اليوم السبت على جميع أنحاء إسطنبول بعد موجة حرّ استمرت لمدة أيام، متسببة في فيضانات عارمة في جميع انحاء المنطقة.

وحذرت الأرصاد الجوية التركية من فيضانات مفاجئة قد تحدث نتيجة لتواصل تساقط الأمطار.

وأعلنت شركة تشغيل العبّارات في إسطنبول، عن إلغاء جميع الخدمات اعتبارًا من الساعة 1 بعد الظهر، بسبب الظروف الجوية وضعف الرؤية.

وأغلقت هيئة المرور الطريق الساحلي في منطقة بكركوي، الذي يربط نفق أوراسيا الذي يعبر مضيق البوسفور، بسبب تحذيرات من فيضانات، فيما تم تعليق الخدمات في خط ترام "كاباتاش-باغجيلار" على الطرق التي غمرتها المياه، بحسب (dailysabah) التركية.

وتأثر السوق المسقوف "غراند بازار"، وهو معلم رئيسي في المدينة يبلغ عمره 558 عامًا، خضع مؤخرًا لتجديد شامل للبنية التحتية والبنية التحتية، أيضًا بالأمطار.

وكانت الأمطار قد هطلت بشكل مكثف على مناطق كل من أفجيلار، صفاكوي، باهتشلي ايفلر، تشتالجا، زيتينبورنو، ساريير، فاتح ، إسنيورت، كاديكوي، أوسكودار، توزلا وبنديك.