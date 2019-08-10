(فيديو) كارثة في تنزانيا.. مقتل 60 شخصاً وإصابة 70 في انفجار شاحنة صهريج

المصدر: البيان الالكتروني

قُتل ما لا يقل عن 60 شخصاً وأصيب أكثر من 70 آخرين بجروح في الانفجار الذي وقع صباح اليوم السبت بشاحنة صهريج وقود على مشارف موروجورو، على بعد حوالي 200 كم غرب العاصمة التنزانية دار السلام، بحسب (africaradio).

وقال حاكم إقليم موروغورو ستيفن كيبوي للصحافة المحلية: "هناك ستون جثة في مشرحة مستشفى موروغورو، بالإضافة إلى أكثر من 70 جريحاً، بعضهم في حالة خطرة".

وكان قائد الشرطة الإقليمية قد أبلغ في وقت سابق عن 57 ضحية، "معظمهم من سائقي سيارات الأجرة والدراجات النارية وسكان المنطقة المحيطة الذين هرعوا لجمع الوقود".

وقعت الحادثة حوالي الساعة 8:30 (0530 بتوقيت غرينتش) في بلدية مسامفو، في ضواحي موروغورو، حيث انقلبت الشاحنة الصهريج وبدأ الوقود يتسرب منها، فهرع كل من في المكان لجمعه، ثم اشتعلت النيران لتقع الكارثة.

وأوضح حاكم الإقليم أنه في الوقت الذي كان فيه السكان يملؤون علبهم بالوقود، حاول شخص أخذ البطارية من الشاحنة وذلك بتقطيع أسلاكها، ما ولد شرارة كهربائية، تسببت بدورها في الانفجار.

وأضاف الحاكم "لم تشهد منطقة موروجورو قط كارثة بهذا الحجم".

وقد أعلنت الشرطة أنها تمكنت من إخماد الحريق في نهاية الصباح، حيث تظهر في الموقع السيارات والدراجات النارية المتفحمة منتشرة بين الأشجار.

ومن بين أكثر من مثل هذه الكوارث فتكا في القارة السمراء، تبقى كارثة ماريدي الواقعة على بعد 300 كيلومتر غرب جوبا في جنوب السودان، والتي أسفرت عن مقتل 203 أشخاص على الأقل في العام 2015 وتلك التي وقعت في سانج شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث فقد 292 شخصًا حياتهم في العام 2010.