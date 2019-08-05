وفاة 7 أشخاص بموجة حرّ في اليابان

المصدر: البيان الالكتروني

تستمر موجة الحر الشديدة في ضرب معظم أنحاء اليابان، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في العديد من أنحاء البلاد، بحسب موقع (NHK WORLD News).

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مرتفعاً جوياً يسود اليابان، أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في معظم الأرخبيل منذ صباح يوم الأحد، حيث وصلت اليوم عند الساعة 14:00 إلى 37.9 درجة في مدينة تويوكا في ولاية هيوغو، و 37.6 درجة في مدينة كوشو في محافظة ياماناشي، و 37.3 درجة في مدينة دازايفو في محافظة فوكوكا.

وتحذر وكالة الأرصاد من إمكانية حدوث تغيّرات مفاجئة في الطقس، مثل العواصف الرعدية وهبوب راياح عاتية.

ونقل موقع (اليابان بالعربي) عن مسؤولين محليين والشرطة اليوم قولهم إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة في اليابان منذ أمس، بمن فيهم رضيع ترك دون مراقبة في سيارة متوقفة لساعات في مدينة توياما.