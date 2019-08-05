شاهد.. أمطار طوفانية تضرب الصين

المصدر: البيان الالكتروني

غمرت أمطار غزيرة مستمرة مدينة "ليشان" في منطقة "جينكوهي" بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب الصين الطرقات وتسببت في انهيارات طينية وانهيارات أرضية، وجار عملية البحث والانقاذ.

وقال أحد السكان المحليين: "كانت السماء تمطر القطط والكلاب هنا في قرية "يوشان"، في الساعة 15:50 يوم أول أمس. في حوالي الساعة 5:30 مساءً، اتصل بنا مسؤولون من قريتنا وبلدة "تانبا"، وطلبوا منا المغادرة جميعاً، لذلك غادرنا على الفور".

وبفضل جهود حثيثة، قام العمال المحليون بتطهير الطريق الذي يبلغ طوله 28 كم المؤدي إلى منطقة الإنقاذ الرئيسية، ثم تم نقل الآلات الكبيرة لمواصلة عمليات الإنقاذ والبحث، وتم إجلاء السكان المهددين إلى آماكن آمنة، وفقاً لـ "يورونيوز".