بالفيديو.. حرائق سيبيريا مازلت خارج السيطرة

المصدر: البيان الالكتروني

ما زال العمل جارياً على قدم وساق من طرف الدفاع المدني الروسي لإخماد الحرائق التي اندلعت في غابات سيبيريا، واحتواء هذه الكارثة البيئية، التي يتوقع تأثيرها على صفائح الجليد في القطب الشمالي، بحسب المنظمات البيئية غير الحكومية.

يذكر أن أكثر من ثلاثة ملايين هكتار من النباتات قد حولتها الحرائق إلى مناطق متفحمة بالفعل، وهو ما يقل بقليل عن مساحة بلجيكا، بحسب "euronews en français".

وقد علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الكارثة بقوله: "حجم الحرائق مثير للصدمة حقًا، لقد تفقدنا المنطقة بواسطة مروحية ورأينا الأضرار الكبيرة، وأنا آسف لما لحق بالغابات".

لقد فضل بوتين عدم التعاطي مع الأزمة سريعاً، وهي عادته لحظة وقوع أزمات في مناطق نائية وقليلة السكان. وهي حلل المنطقة المحروقة في سيبيريا التي لا وجو فيها سوى لبعض القرى الصغيرة والصناعات.

يشار إلى أن الرئيس الروسي قرر الأربعاء فقط إرسال الجيش للمشاركة في الإخماد، وحتى الآن مازالت النيران خارجة عن نطاق السيطرة وسحابات الدخان ترى من الفضاء وهي متجهة نحو ألاسكا والساحل الغربي لكندا.