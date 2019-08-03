مقتل امرأة وإصابة آخرين في انهيار جرف على شاطئ بكاليفورنيا

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الأمريكية ومسؤولون عن الإطفاء إن امرأة لقيت حتفها وأصيب عدد من الأشخاص يوم الجمعة عندما انهار فوقهم جزء من جرف‭ ‬‬‬يطل على شاطئ بجنوب ولاية كاليفورنيا.

وقال الكابتن لاري جايلز من إدارة الحراسة بمدينة إنسينيتاس إلى الشمال من سان دييجو إن شخصا أصيب بجروح خطيرة عندما سقطت كتلة الصخور والحطام على شاطئ جراندفيو سيرف بالمدينة قبل الساعة الثالثة عصرا بقليل.

وأضاف جايلز أنه تم نقل ضحية أخرى إلى مستشفى قريب بسيارة إسعاف لكن حالة الشخص لم تعرف على الفور، وأن شخصا ثالثا أصيب بجروح طفيفة لكنه رفض العلاج.

وأظهرت الصور التلفزيونية جزءا كبيرا من الجرف وقد انهار على الشاطئ المطل على المحيط الهادي.

وقال جايلز إن أطقم البحث وكلاب الإنقاذ مشطت المنطقة بحثا عن أي ضحايا آخرين.