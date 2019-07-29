رجل يدفع طفلاً أمام قطار .. فيقتله

المصدر: رويترز

قالت الشرطة إن رجلاً إريتريا يبلغ من العمر 40 عاما دفع طفلا في الثامنة من عمره أمام قطار قادم في محطة قطارات فرانكفورت الرئيسية في ألمانيا اليوم الاثنين فقتله.

ودفع الرجل والدة الطفل كذلك لكنها نجت. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنها ليست على علم بأي صلة بين الرجل والضحيتين وإن دوافعه غير واضحة.

وقالت المتحدثة إيزابيل نيومان للصحفيين "تفيد شهادة الشهود إن رجلا في الأربعين من عمره دفع طفلا ووالدته على القضبان لدى وصول القطار السريع. تمكنت الأم، حمدا لله، من إنقاذ نفسها".

وأضافت "للأسف، دهس القطار السريع الطفل وعمره ثماني سنوات. أصيب بجروح قاتلة".

وتابعت "الرجل المعني ... فر من المحطة بعد الجريمة. لاحقه المارة، وتم القبض عليه قرب المحطة".

وقالت إنه يجري استجوابه. ونُقلت والدة الطفل إلى مستشفى وسيجري استجوابها كذلك. وكتبت شرطة فرانكفورت على صفحتها على تويتر أن المشتبه فيه من إريتريا.

وأغلقت عدة أرصفة بمحطة قطارات فرانكفورت بعد الواقعة.