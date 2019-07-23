السجن 21 عاماً لقاتل ملكة جمال روسية

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة روسية اليوم، بحبس الرجل الذي قتل ملكة جمال روسية لسرقة سيارتها لمدة 21 عاماً.

وكانت الضحية قد فازت بلقب ملكة جمال مدينة تشيليابنسك، الواقعة في جبال الأورال الروسية بحسب وكالة انترفاكس الروسية.

وكانت الضحية قد اختفت في يوليو العام الماضي عندما التقت بشاب "24 عاماً"، لكي تبيع له سيارتها من طراز سكودا مقابل نحو 8000 دولار. وجرى العثور على جثتها بعد فترة قصيرة في منطقة كيزلسكي، وبها دلالات على أن الضحية لقيت حتفها بعد تعرضها لعنف.

وتقول السلطات أن الرجل، الذي لم يتم الإفصاح عن هويته، قام بضربها عدة مرات بمطرقة، وقتلها وبعد ذلك فر في سيارتها.