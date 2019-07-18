مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في حريق باستوديو رسوم متحركة باليابان

المصدر: وكالات

قالت وكالة " كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الخميس أنه يخشى أن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم في حريق يشتبه في أنه متعمد باستوديو للرسوم المتحركة في مدينة كيوتو بغرب اليابان.

ونقلت كيودو عن السلطات المحلية قولها إن 36 شخصا أصيبوا، من بينهم 10 أشخاص حالتهم خطيرة.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إنه عثر على 12 شخصا في الطابق الأرضي والأول ولم تبد عليهم أي مؤشرات على الحياة" وهي عبارة تشير في اليابان إلى وفاة الضحايا قبل تأكيدها رسميا.

وفيما امتنعت شرطة مدينة كيوتو عن التعليق ، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشرطة اعتقلت شخصا عمره 41 عاما سكب سائلا يبدو أنه بنزين حول الاستوديو.

وقالت إن الرجل أصيب ويتلقى العلاج في مستشفى مما منع الشرطة من استجوابه على نحو مناسب حتى الآن. وأضافت أنه كان يقول "موتوا" عندما أشعل النار.

وينتج الاستوديو مسلسل "صوت! يوفونيوم" (ساوند! يوفونيوم) ومن المقرر أن يصدر فيلم من إنتاجه بعنوان "حر! طريق إلى العالم- الحلم" (فري! رود تو ذا وورلد- ذا دريم) هذا الشهر.