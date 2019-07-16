شاهد.. حريق يدمر 2500 هكتار من أراضي محمية بالمكسيك

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات المكسيكية الاثنين أن حريق غابات دمر 2500 هكتار من أراضي محمية المحيط الحيوي "سيان كان" في ولاية كوينتانا رو، جنوبي البلاد.

وتردد أن الحريق، الذي تم اكتشافه في 8 يوليو، قد تم احتواؤه بنسبة 30%.

ويكافح نحو 100 شخص، من بينهم جنود من القوات الجوية، ألسنة اللهب في المحمية التي تزيد مساحتها على 500 ألف هكتار، والتي تعد أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

ومن المتوقع أن تتسبب درجات الحرارة البالغة 33 درجة مئوية، ونقص الأمطار علاوة على الرياح التي تصل سرعتها إلى 16 كيلومترا في الساعة في إعاقة جهود مكافحة الحريق.