زلزال بقوة 7.3 درجة يهزّ شرقي إندونيسيا

المصدر: رويترز

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.3 درجة وقع في جزر الملوك بشرق إندونيسيا اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل امرأة ونشر الفزع بين السكان.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات في منطقة تبعد 168 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة تيرنات.

وقالت وكالة الأرصاد الإندونيسية إن الزلزال بقوة 7.2 درجة ومن غير المحتمل أن يتسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأشارت الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث عبر تويتر إلى أن امرأة لقيت حتفها بسبب الزلزال في منطقة ساوث هالماهيرا.

وأضافت أنها سجلت ما لا يقل عن 30 تابعا خلال أقل من أربع ساعات على الزلزال الرئيسي.

ووقع الزلزل بعد ساعات من زلزال قوته 6.6 قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية إلى الجنوب من إندونيسيا.

وقال إكسان سوبور، وهو مسؤول بالوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث، إن الناس في منطقة ساوث هالماهيرا القريبة من مركز الزلزال انتابهم الفزع وأسرعوا بالخروج من منازلهم.

وانتقل سكان المناطق القريبة من المحيط إلى أراض أكثر ارتفاعا رغم تأكيد المسؤولين بأن الزلزال لن يؤدي إلى تسونامي.

وفي مقطع فيديو على تويتر بعد الزلزال بساعات قليلة، حثت السلطات الناس على العودة إلى منازلهم.

وذكرت الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث أن سكان أجزاء أخرى من البلاد شعروا بالزلزال الرئيسي بما في ذلك مدن على جزيرة سولاويسي ومدينة سورونج على جزيرة بابوا.