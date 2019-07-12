جريمة مروعة تقطع هدوء قرية مصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

قطعت جريمة مروعة راح ضحيتها شقيق على يد شقيقيه الآخرين هدوء قرية مصرية في ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة.

فقد شهدت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا في محافظة الغربية في دلتا مصر صباح اليوم جريمة قتل بطلها شقيقان بعدما تعديا بالضرب على شقيقهما الثالث بسبب خلافات أسرية بعدما تعدى الضحية على والدته وترك المنزل.

وتلقت الجهات الأمنية إخطاراً يفيد بقيام شقيقين بالتعدي على شقيقهما بالضرب ما أدى إلى سقوطه جثة هامدة لوجود خلافات أسرية بينهم بعدما قام المجني عليه بالتعدي على والدته بالضرب.

وكشف شهود عيان أن المجني عليه كان يجلس في المقهى داخل القرية ونشبت مشاجرة بينه وبين شقيقيه وقاما باستدراجه إلى الطريق الزراعي خارج القرية وتعديا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجاري ضبط القاتلين وتم نقل الجثة الى مشرحة طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح الجثة ودفنها.