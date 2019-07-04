زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب كاليفورنيا

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة ولاية كاليفورنيا الخميس وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي وشهود.

وأفاد المعهد الأمريكي أن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو على بعد حوالى 240 كلم شمال شرق لوس أنجليس، وعلى عمق 6.7 كلم.

والهزة التي وقعت في الساعة 10:33 (17:33 ت غ)، استمرت ثواني عدة وشعر بها السكان في لوس انجليس، وفقا لصحافيي فرانس برس هناك.

كما قال شهود إن السكان في لاس فيغاس بولاية نيفادا شعروا بالزلزال.

وأعلنت شرطة لوس انجليس على تويتر "وقع زلزال قوي"، مؤكدة أنها لم تتلق بعد دعوات للإغاثة العاجلة في المدن الكبرى.

ولم تشر المعلومات الأولية المتاحة إلى وقوع أضرار أو سقوط إصابات. وأكد مطار لوس أنجليس عدم تعرض مدارجه لأضرار جسيمة.

وكاليفورنيا هي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، لكن مركز الزلزال يقع في صحراء موهافي، وهي منطقة شاسعة ذات كثافة سكانية متدنية.

وقالت المخرجة آفا دو فرناي: "عشت دائما في لوس أنجليس. كان هذا أطول زلزال شعرت به على الإطلاق".

كما ذكرت عالمة الزلازل لوسي جونز في مؤتمر صحافي "يمكن أن نتوقع كثيرا من الهزات الارتدادية".