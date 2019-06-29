شاهد.. الحرائق تأتي على الأخضر واليابس جنوبي فرنسا

المصدر: د ب أ

دمرت حرائق الغابات في جنوب فرنسا العديد من المنازل ومئات الهكتارات من الأراضى الزراعية.

تتزامن الحرائق الهائلة مع درجات الحرارة المرتفعة ومع تساقط بعض الأمطار في المنطقة.

وبلغت درجة الحرارة في منطقة غار جنوبي البلاد أمس الجمعة 45.9 درجة مئوية وهي درجة حرارة غير مسبوقة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم السبت أن النيران ألحقت حتى الآن أضرارا حتى الآن بعشرة مبان أو دمرتها بصورة تامة.

وقالت إذاعة فرنسا بلو على موقعها الإلكتروني إن النيران أحرقت أيضا أكثر من 550 هكتار من الأرض المزروعة.

وذكرت الإذاعة أن 15 من الإطفائيين وستة من الشرطة تعرضوا لضربة شمس خلال عمليات الإطفاء.

وأضافت أن رجلا من بلدة فوفير أصيب بحروق من الدرجة الثانية في ساعده.

وذكرت الإذاعة أن النيران امتدت على طول حوالي 30 كيلومترا بين بلدتي غارو وسان جيل مخلفة دمار حوالي 250 هكتارا أخرى من الأرض الزراعية.

شارك في عمليات الإطفاء حوالي 700 من الإطفائيين.