النيابة المغربية تطالب بإعدام قتلة سائحتين اسكندنافيتين

المصدر: رويترز

طالبت النيابة العامة المغربية اليوم الخميس بإعدام ثلاثة أشخاص اتهموا بقتل سائحتين اسكندنافيتين في ديسمبر الماضي في جبال أطلس.

وعُثر على جثتي الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) في ديسمبر قرب قرية إمليل بالقرب من قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وبايع المتهمون الثلاثة تنظيم داعش في مقطع فيديو سُجل قبل ثلاثة أيام من العثور على الجثتين. لكن السلطات قالت بعد القبض عليهم إنهم قتلوا السائحتين في "عمل منفرد" ولم ينسقوا مع التنظيم.

وكان اثنان من المتهمين، هما عبدالصمد جود ويونس أوزياد، قد اعترفا في جلسة للمحكمة الشهر الماضي في سلا قرب الرباط بقتل المرأتين. وقال المتهم الثالث رشيد افاطي إنه صور الجريمة.

وقال وكيل الملك (النيابة العامة) أمام هيئة المحكمة "جميع الأدلة ثابتة في حق المتهمين بالإضافة إلى حالة التلبس"، كما أنهم "ارتكبوا الجريمة بسبق الإصرار والترصد.. وهذه ترفع الجريمة من المؤبد إلى الإعدام".

وطالبت النيابة بإعدام عبدالصمد جود ورشيد افاطي ويونس أوزياد، "والحكم على عبدالرحمن خيالي الذي خطط مع المتهمين لارتكاب الجريمة ولم يكن حاضرا معهم بالمؤبد".

كما طالبت بأحكام تتراوح بين السجن 10 سنوات و30 عاما على 20 شخصا آخرين اعتقلوا لصلتهم بالمشتبه بهم الرئيسيين.