وفاة 100 طفل جراء الإصابة بمتلازمة التهاب الدماغ بالهند

المصدر: د ب أ

ارتفعت حصيلة ضحايا متلازمة التهاب الدماغ الحاد في ولاية بيهار، بشرق الهند، إلى 100 قتيل، حيث أودت المتلازمة بحياة 83 طفلا في مستشفى سري كريشنا الطبية في مدينة مظفربور فقط.

وقد لقى 17 طفلا حتفهم في مستشفى أخر بالمدينة.

وأفادت شبكة ان دي تي في بأنه جرى نقل ما لا يقل عن 290 طفلا لوحدة العناية المركزة.

وكان رئيس وزراء الولاية نيتش كومار قد أعلن عن أسفه لوقوع قتلى بسبب هذه المتلازمة، وقال إن هناك عدم وعي كاف بكيفية التغلب على هذا المرض.

ويشار إلى أن ولاية بيهار تشهد أيضا موجة حر شديدة، أودت بحياة أكثر من 40 شخصا أول أمس السبت.