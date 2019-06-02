بالفيديو.. سفينة رحلات تصطدم بقارب سياحي في إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأحد أن سفينة رحلات صدمت قاربا سياحيا متوقفا بينما كانت ترسو في البندقية.

وأفادت صحيفة لا ريبوبليكا بأن السفينة، التي يفوق حجمها كثيراً القارب الذي صدمته، قد صدمت القارب لدى دخولها إلى ميناء سان بازيليو للسفن السياحية في المدينة العائمة ذات الشعبية الكبيرة.

وأظهرت اللقطات الدرامية للاصطدام بعض الأشخاص يسقطون في الماء عندما تعرض القارب الأصغر للاصطدام. وارتطمت مقدمة السفينة الأكبر، التي تحمل اسم "Msc Opera" على جانبها ، بصوت مدو وهي تقترب، بينما هرب المارة.

وأكد عمدة مدينة البندقية لويجي بروجنارو عبر تويتر أن سفينة قد ارتطمت بالرصيف، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن أربعة من ركاب القارب الأصغر أصيبوا بجروح طفيفة.

ووقع الحادث على قناة جيوديكا وسط البندقية، حيث يدور جدل منذ فترة طويلة حول دخول سفن الرحلات البحرية في الممرات المائية الشهيرة في المدينة والمزدحمة بشكل متزايد. ودعا المعارضون إلى فرض حظر كامل على سفن الرحلات.