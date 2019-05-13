زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بنما

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الأحد أقصى غرب بنما قرب الحدود مع كوستاريكا، بحسب ما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وقال المعهد إن الزلزال ضرب على عمق 37 كيلومترا في أقصى غرب البلاد، وإن أقرب مدينة من مركزه هي سانتا كروز وتبعد نحو خمسة كيلومترات.

ولم يُصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ أي تحذير من خطر حصول أمواج مد بحري، كما استبعد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء سقوط إصابات أو تسجيل أضرار.

وفي نوفمبر 2017 ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة سواحل كوستاريكا على المحيط الهادئ، شعر به سكان العاصمة سان خوسيه، وأدى إلى مصرع شخصين بنوبة قلبية.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب في سبتمبر 2017 المكسيك، ما أدى إلى مصرع أكثر من 300 شخص.