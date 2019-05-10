زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة كيوشو اليابانية

المصدر: د ب أ

ذكرت هيئة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب اليابان صباح اليوم الجمعة، من دون أن يستدعي ذلك صدور تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بعد أن هز الزلزال الجزء الجنوبي من جزيرة كيوشو.

وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة الساعة 0848 من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (2348 مساء الخميس بتوقيت جرينتش) كان خارج مقاطعة ميازاكي في كيوشو، وعلى عمق 20 كيلومترا.

وتقع اليابان التي تعد عرضة للزلازل، عند التقاء أربع لوحات تكتونية، كما أنها تضم أكثر من 100 بركان نشط.