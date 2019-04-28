مقتل 12 شخصا جراء سقوط حافلة في واد ضيق شمالي الهند

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما سقطت حافلتهم في واد ضيق بمنطقة جبال الهيمالايا في ولاية هيماشال براديش شمالي الهند.

وأفادت مفتشة الشرطة مونيكا بوتونجورو بأن الحافلة سقطت في واد ضيق يبلغ عمقه 60 مترا بالقرب من نانيخاد بمنطقة تشامبا أمس السبت.

وقالت المسؤولة إن الحافلة كانت متجهة من باثانكوت في ولاية البنجاب إلى دالهوزي في هيماشال ، وكانت على بعد أقل من عشرة كيلومترات من وجهتها عندما وقع الحادث.

وقال أحد الشهود للشرطة إنه يبدو أن السائق فقد السيطرة على المركبة أثناء المرور بمنحنى حاد في الطريق.

وقالت بوتونجورو: "يجري التحقيق تحت إشراف ضابط كبير وصل إلى الموقع".

وأضافت أن العديد من المصابين في الحادث تم نقلهم إلى مستشفيات محلية.

وتسجل الهند أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير في العالم ، حيث يبلغ متوسط عدد الوفيات بها لهذا السبب 135 ألف شخص سنويا.

ومن الأسباب الشائعة لحوادث السير في الهند الطرق السيئة والسيارات غير الصالحة للتسيير على الطرق والقيادة المتهورة. وتتعرض الطرق الجبلية بشكل خاص في الهند للحوادث.