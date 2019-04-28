مقتل 4 ألمان جراء انهيار جليدي على جبل في سويسرا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة في كانتون فاليز في سويسرا اليوم الأحد أن أربعة ألمان من متسلقي الجبال لقوا حتفهم جراء انهيار جليدي وقع بينما كانوا يمارسون التزلج في ممر جبلي سويسري.

وكانت المجموعة تجتاز الممر الجبلي الواقع بالقرب من قمة جونجفراو جنوبي سويسرا عندما وقع الحادث أمس الأول الجمعة.

وأبلغ مدير أحد الفنادق خدمات الطوارئ عن عدم وصول الألمان الأربعة إلى الوجهة المقررة لهم.

وكشفت عملية بحث جوية وقوع عدة انهيارات أرضية في المنطقة ، ولكن الطقس السيء تسبب في تأخير عملية بحث على الأرض حتى أمس السبت ، عندما تم رصد الجثث أسفل الثلوج على ارتفاع 3110 أمتار فوق سطح البحر.