العثور على جثتي أم وطفلها في كهف بإسبانيا

المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية في إسبانيا الخميس أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على ألماني في تنيريفي بعد العثور على جثتي امرأة ألمانية وطفلها البالغ من العمر 10 أعوام في كهف بالجزيرة.

واعتقلت الشرطة الرجل في منطقة أديجي بجنوب غرب الجزيرة.

وبدأت عملية بحث في منطقة جبلية بعدما عثر متنزهون على طفل ألماني آخر في حالة صدمة. وتقع هذه المنطقة بالقرب من الموقع الذي عُثر فيه على الجثتين.

وقال مسؤول محلي إن الرجل المحتجز مقيم في إسبانيا لكن الأم وطفليها يزورون البلاد من آن لآخر، وأضاف أن الوضع تطور بعد أن ذهبوا جميعا للتنزه معا.