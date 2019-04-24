ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا إلى 32 قتيلاً

المصدر: د ب أ

انتشل رجال الانقاذ في كولومبيا 32 جثة من تحت الركام والطمي بعد أن دفن انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة ثمانية منازل في جنوب غرب كولومبيا.

وذكرت إذاعة كاراكول المحلية إنه وردت تقارير بشأن انتشال جثة أخرى ولكن لم يتم تأكيد الكشف من قبل المسئولين.

وقال عمال الانقاذ إنه بارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 32 يتبقى شخص واحد فقط في عداد المفقودين، ولكن السكان المحلين يقولون، بالرغم من تلك المعلومات، إنه يمكن أن يكون هناك زوار غير محليين قتلوا في الانهيار الأرضي.

وكان الانهيار الأرضي قد ضرب قرية بورتاشيلو في منطقة كاوكا الأحد الماضي، مما أسفر عن دفن الضحايا تحت الركام.

ووردت تقارير بإعادة فتح طريق بان-أمريكان السريع، الذي يربط عاصمة الإكوادور كيتو ومدينة كالي الكولومبية، الثلاثاء والذي كان قد أغلق جزئيا يوم الأحد بسبب الانهيار الأرضي.

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