مقتل 29 ألمانياً في حادث حافلة سياحية بالبرتغال

المصدر: د ب أ

أعلن عمدة منطقة سانتا كروز في جزيرة ماديرا البرتغالية مساء الأربعاء مقتل 29 شخصا، على الأقل، في حادث حافلة سياحية.

وأوضح العمدة، فيليبي سوسا في حديثه مع محطة (آر تي بي3) البرتغالية أن الضحايا، 12 رجلا و17 امرأة، سائحون ألمان.

ولم تؤكد السلطات في برلين جنسية الضحايا لكنها قالت إنها تتعامل على افتراض أن رعايا ألماناً كانوا بين القتلى.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "موظفي السفارة الألمانية في لشبونة يجرون اتصالات مع السلطات المحلية".

وأعرب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا عن تعازيه للعائلات التي تأثرت بهذا الحادث.

وكتب كوستا على موقع "تويتر": "أعربت عن خالص التعازي للمستشارةالألمانية أنجيلا ميركل في هذا الوقت العصيب."

كانت الحافلة تقل 51 راكبا عندما تحطمت، وفقا لوكالة أنباء "لوسا". وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 22 شخصا.

وبحسب هيئة الإنقاذ المدني المحلية، وقع الحادث حوالي السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت غرينتش) في منطقة جانيسو شرقي الجزيرة، ويرجح أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في أحد المنحنيات، مما أدى إلى سقوط الحافلة من منحدر على منزل.