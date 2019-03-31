مصرع 7 أشخاص بانفجار مصنع في الصين

المصدر: د ب أ

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 5 أخرون اليوم الأحد في انفجار بمصنع لسباكة المعادن في شرق الصين .

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن الانفجار وقع داخل حاوية لخردة المعادن في شركة "وافير تكنولوجي" المحدودة بمدينة كنشان في الساعة 0712 صباح الأحد بتوقيت الصين (من مساء السبت بتوقيت 2312جرينتش).

ويقع المصنع في منطقة صناعية تبعد 50 كيلو مترا غرب شنغهاي.

وتعتبر الانفجارات في المصانع الصينية أمرا معتادا نظرا للتراخي في تطبيق قوانين السلامة.

ففي يوم السبت، لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرون في انفجار مصنع شرقي محافظة شاندونج.

وفي الأسبوع الماضي، حدث انفجار بمصنع للمواد الكيماوية في محافظة جيانجسو، بالقرب من شنغهاي، ما أسفر عن مقتل 78 شخصا وأرسال 640 آخرين للمستشفي لتلقي العلاج.