بالفيديو.. العالم يغرق

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

بعد أن التهمت النيران الكثير من الغطاء النباتي في العالم في النصف الثاني من العام الماضي، جاءت الدور بعدها على موجة كثيفة من الثلوج جمدت بقاعا كثيرة في كوكبنا، ها هي الفيضانات تغرق كثيراً من مناطق العالم، نرصدها لكم بالفيديوهات فيما يلي:

فيضانات اندونيسيا:

أغرقت فيضانات مفاجئة 9 قرى في سنتاني بإقليم بابوا الاندونيسي من السبت إلى الاحد الماضيين، تسببت في مقتل 50 شخصاً وإصابة 59 شخصاً.

إعصار "إيداي" في زيمبابوي وموزمبيق:

تسبب إعصار "إيداي" الذي ضرب زيمبابوي وموزمبيق في مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بالإضافة إلى عدد من المفقودين في زيمبابوي وموزمبيق.

فيضانات ويلز

بعد شهر فبراير الربيعي الذي عاشته الجزر البريطانية، حيث انخفض معدل سقوط الامطار، تشهد ويلز منذ أسبوع تساقطات مطرية كثيفة تسببت في إغراق الكثير من المزارع والقرى.

فيضانات نبراسكا الامريكية:

في ولاية نبراسكا وسط الولايات المتحدة غمرت المياه الكثير من المناطق بعد عاصفة عاتية تسببت في فيضانات تاريخية على طول نهري ميسوري وبلات، أدت إلى وفاة شخصين وتدمير منازل عدة.