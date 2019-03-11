هبوط طائرة ركاب روسية اضطرارياً في باكو

المصدر: رويترز

أعلن مطار باكو أن طائرة ركاب روسية تابعة لخطوط أورال الجوية وعلى متنها 225 شخصا كانت متجهة إلى موسكو هبطت اضطراريا في عاصمة أذربيجان اليوم الاثنين بسبب الاشتباه في وجود قنبلة على متن الطائرة.

وقالت متحدثة باسم خطوط أورال الجوية إن الرحلة رقم يو6-1116 كانت في طريقها إلى مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو عندما تلقى الطاقم "معلومات عن احتمال وجود غرض محظور" على متنها.

وأضافت أن طاقم الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه-321، طلب الهبوط الاضطراري في أقرب مطار لإجراء عمليات تفتيش فهبطت الطائرة في باكو.

وقال مصدر في المطار لرويترز إن عمليات التفتيش لم تسفر عن العثور على أي غرض مثير للريبة على متن الطائرة لكن راكبا اعتقل.