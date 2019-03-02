متهمو حريق قطار رمسيس يقرون بسبب واحد للحادث

المصدر: رويترز

قال مصدر قضائي إن ستة متهمين في قضية حريق أعقب تصادم جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية في القاهرة أقروا اليوم السبت بأن مشاجرة تسببت في الحادث.

وأسفر الحادث الذي وقع يوم الأربعاء عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة. وكان لمقاطع فيديو أذيعت من الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر بها ضحايا يجرون على أرصفة في محطة مصر والنار ممسكة بهم بالكامل وقع الصدمة على المصريين.

وقال المصدر إن اعتراف المتهمين بأن مشاجرة تسببت في الحادث جاء في جلسة تجديد حبسهم اليوم السبت أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة علي مدحت أبو حسين.

وأمر القاضي بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد أمرت يوم الخميس بحبس المتهمين الستة وبينهم سائق الجرار المنكوب أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم، بحسب مصادر قضائية.

والخمسة الآخرون هم مساعد السائق وعامل مصاحب لهما وسائق جرار آخر ومساعده وعامل مصاحب لهما.

وكان سائق الجرار المنكوب قال في مقابلة مع برنامج حواري تلفزيوني إنه تشاجر مع سائق جرار آخر عندما وقع تصادم خفيف بين الجرارين خارج المحطة وإنه فوجئ بالقطار يسير بدونه مسرعا متجها إلى المحطة حيث وقع الحادث.