حادث قطار جديد في الساحل الشمالي بعد كارثة محطة مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد ساعات فقط على مقتل وإصابة العشرات باصطدام قطار وحريق في محطة مصر وسط القاهرة، وقع حادث جديد بين سيارة نقل وقطار في الساحل الشمالي للبلاد.

وأفادت سكاي نيوز عربية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء تصادم قطار بسيارة نقل على طريق الساحل الشمالي لمصر.

ونجم حادث محطة مصر عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة، ونشب حريق هائل جراء انفجار خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

وأمرت هيئة السكة الحديدية بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتا.

وعقب الحادث، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي، موجها تعازيه لأسر الضحايا.

وقال السيسي، قبيل مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إلير ميتا بقصر الاتحادية: "أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ورعاية المصابين".

كما تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالمحاسبة وقال إن ما وصفه بـ"عهد الصمت" قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والإهمال.

وأمرت هيئة السكة الحديدية بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتا.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

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