الأمن المصري يلقي القبض على سائق قطار محطة مصر

المصدر: د ب ا

ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على سائق جرار القطار رقم 2302، والذي اصطدام برصيف رقم 6 بمحطة السكك الحديدية بمحطة رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وعثرت أجهزة الأمن المصرية على السائق مختبئا داخل المحطة بعد هروبه عقب الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط أكثر من 20 قتيلا و40 مصابا جراء الحريق.

وأعلن وزير النقل المصري هشام عرفات استقالته على خلفية الحادث، حيث تم قبولها من جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

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