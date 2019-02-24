وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة في باكستان بعد تناول وجبة في مطعم

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي 5 أطفال من عائلة واحدة في باكستان يعتقد أنهم تسمموا نتيجة تناول طعام ملوث في مطعم شعبي، وتتراوح أعمار الأطفال بين عام ونصف و 10 أعوام، وفقاً لموقع "بي بي سي عربي".

وذكرت وسائل إعلام باكستانية إن العائلة والتي كانت قادمة من منطقة كويتا إلى كراتشي اشترت وجبات من مطعم وتناولته في غرفة الفندق، وبعدها بدأت الأم تتقيأ فأخذها زوجها إلى المستشفى.

وعند رجوع الزوج إلى الفندق وجد أطفاله وإحدى قريباته فاقدين للوعي وبعد نقلهم إلى المستشفى توفي أطفاله الخمسة، وبقيت الأم في حالة خطيرة.

وقالت السلطات إنها تحاول تتبع أثر رحلة العائلة من كويتا إلى كراتشي لجمع عينات طعام من الأماكن التي توقف فيها وتحليلها.

وتأتي هذه الحادثة بعد وفاة أخوين صغيرين في كراتشي تناولا طعاما في مطعم راق.

وطالبت جمعية الأطباء الباكستانيين الحكومة باتخاذ اجراءات حازمة لإنفاذ قانون الرقابة الصحية والارتقاء بمستوى النظافة في مطاعم المدينة.

وقال بيان للجمعية: "على سلطة مراقبة الأغذية وإجراء فحص دوري للنظافة والسلامة لنقاط بيع الطعام، وإلى أن يتم ذلك ننصح الناس بألا يتناولوا الطعام في الخارج، لأنهم لن يأكلوا طعاما وإنما سيأكلون سما".

ويعد مستوى النظافة في مدينة كراتشي أكبر المدن الباكستانية سيء إلى حد كبير، والبنى التحتية غير قادرة على مواكبة متطلبات المدينة التي يقطنها 15 مليونا حسب تقديرات حكومية، وذلك الرقم يتجاوز الـ20 مليونا حسب تقديرات محلية.