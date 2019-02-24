تسمم 13 شخصا بغاز أول أكسيد الكربون في شقة

المصدر: د ب أ

أصيب 13 شخصا خلال حفل في شقة غربي ألمانيا بالتسمم جراء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون يوم السبت بعد أن أعدوا القهوة على موقد يعمل بالفحم.

وقال مسؤولو الإطفاء في مدينة كريفيلد بعد إعداد القهوة بقليل، اشتكى سبعة ضيوف من غثيان شديد وذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذهب رجال الإنقاذ إلى الشقة وعثروا على ثلاثة آخرين قالوا إنهم يشعرون بالمرض.

وفي وقت لاحق، نقل رجال الإنقاذ ثلاثة مرضى آخرين من شققهم الخاصة إلى مستشفيات في مدينتي دوسلدورف وجيلسنكيرشن القريبتين.

يذكر أن غاز أول أكسيد الكربون ينشأ عند حرق الفحم أو الغاز، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي وقد يتسبب في الموت عن طريق الاختناق.