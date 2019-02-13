مقتل 27 شخصاً من الحرس الثوري الإيراني في هجوم انتحاري

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة فارس للأنباء اليوم الأربعاء أن 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في هجوم انتحاري بجنوب شرق إيران.

وقال الحرس الثوري في بيان إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت حافلة تحمل أفرادا من الحرس.

وقع الهجوم على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش، وهي منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.

وقالت وكالة فارس إن جماعة جيش العدل أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة عشرة من أفراد الحرس الثوري.

وأظهر مقطع مصور نشرته فارس دماء وأنقاضا على الطريق السريع في موقع الهجوم.

وأسفر هجوم لمسلحين على موكب عسكري في مدينة الأحواز في الخريف الماضي عن مقتل 25 على الأقل بينهم 12 من الحرس الثوري.