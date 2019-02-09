ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في اسطنبول إلى 16 قتيلا

المصدر: د ب أ

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في اسطنبول بتركيا قبل ثلاثة أيام، إلى16 قتيلا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صباح اليوم السبت قوله إنه تم انتشال جثتين أخريين من بين الأنقاض، إحداهما جثة طفلة لا يتجاوز عمرها عاما واحدا.

وتابع صويلو أن جهود البحث توقفت في منتصف الليل، بسبب مخاطر احتمالات انهيار المبنى المجاور.

وأضاف "تم استئناف عملية البحث صباح اليوم. سيكون لدينا المزيد من عمليات الإنقاذ الأكثر توازنا" مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ ستواصل مراقبة المبنى المجاور بأجهزة التتبع.

وذكرت الأناضول أنه كان قد تم إجلاء سكان المنطقة في وقت سابق بسبب المخاطر من انهيار المبنى، بدون الادلاء بتفاصيل بشأن عدد المتضررين.

وكان المبنى المكون من عدة طوابق قد انهار يوم الأربعاء الماضي في منطقة كارتال، المكتظة بالسكان في الجانب الآسيوي من اسطنبول.