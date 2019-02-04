مصرع 16 شخصا جراء انهيارات طينية في بوليفيا

المصدر: د ب ا

لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً حتفهم جراء انهيارات طينية بالقرب من لاباز، العاصمة البوليفية، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الأحد.

وذكرت صحيفة (إل ديبر) إن عدد القتلى جراء انهيارات طينية طمرت ست سيارات على طريق جبلي بين بلدتي يولوسيتا وكارانوي يوم السبت ارتفع إلى 15 شخصاً.

وقالت الصحيفة إن انهيارا طينيا اخر وقع في وقت متأخر من يوم الاحد دفن حوالي 50 شخصا كانوا يسافرون سيرا على الأقدام بمحاذاة الطريق مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الاقل وإصابة أربعة آخرين.

وتخشى السلطات من ارتفاع عدد القتلى.