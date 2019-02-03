مصرع 7 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في الهند

المصدر: د ب ا

أعلن مسؤولو السكك الحديدية في الهند بأن سبعة أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء خروج عدد من عربات قطار للركاب عن القضبان اليوم الأحد شرقي البلاد.

وقالت سميتا فاتس شارما، المتحدثة باسم السكك الحديدية الهندية، إن 11 عربة من قطار سريع كان في طريقه إلى دلهي خرجت عن القضبان بمنطقة فايشالي بولاية بيهار في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأدى هذا إلى انقلاب ثلاث عربات ومحاصرة الركاب بداخلها. وتمكن فريق من القوة الاتحادية لمواجهة الكوارث والشرطة المحلية وقوات الإطفاء من إنقاذ معظم الركاب.

وأوضحت شارما أنه "تم الانتهاء من 90% من أعمال الإنقاذ. وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات، وتسعة منهم في حالة حرجة".

وذكر بيان لهيئة السكك الحديدية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ربما يكون نجم عن كسور في القضبان.

وتم إلغاء رحلات ثلاثة قطارات كان من المقرر أن تمر على نفس الخط، كما جرى تحويل مسار قطارات أخرى.

وأعلن الوزير الاتحادي للسكك الحديدية بيوش جويال أنه سيتم صرف تعويض بقيمة 500 ألف روبية (6700 دولار) لأسرة كل متوف، ومئة ألف روبية لكل مصاب بجروح خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث القطارات أمر متكرر في شبكة القطارات بالهند، والتي تعد واحدة من أقدم شبكات القطارات في العالم.