القبض على "الرجل العنكبوت" الفرنسي في الفلبين

المصدر: د ب أ

جرى اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على الفرنسي آلان روبرت - الشهير بـ "الرجل العنكبوت" - في الفلبين، وذلك بعد أن تسلق أحد أطول المباني في البلاد.

وقد شوهد الرجل /56 عاما/ المعروف بتسلق المباني الشاهقة حول العالم، وهو يتدلى من فوق برج "جي. تي" الدولي، في ماكاتي سيتي الحي المالي في مانيلا، أثناء ساعات الذروة.

وشوهد روبرت وهو يتسلق من طابق إلى آخر في ناطحة السحاب التي يبلغ ارتفاعها 217 مترا. وألقي القبض عليه بمجرد نزوله بسبب تسلقه بدون تصريح.

وقالت الشرطة إنه يتم حاليا إعداد تهم جنائية ضد روبرت - وهو صاحب الرقم القياسي في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، لأكبر عدد من المباني التي تسلقها شخص واحد.

وقال روبرت للشرطة إنه طالما حلم بالعودة إلى الفلبين منذ أن زارها لأول مرة كسائح قبل 20 عاما.

وقد تم القبض على روبرت الكثير من المرات من قبل بسبب عمليات التسلق الجريئة التي قام بها حول العالم خلال العقدين الماضيين.