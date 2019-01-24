وفاة 13 شخصاً على الأقل جراء انفجار بمنجم ذهب في غانا

المصدر: د ب أ

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم جراء انفجار في منجم ذهب شمالي غانا، حسبما ذكر مسؤول بأحد المستشفيات الأربعاء.

وقال باتريك أتوبرا، المدير الطبي لمستشفى بولجاتانجا الإقليمي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الضحايا كانوا ينقبون عن الذهب بطريقة غير شرعية وكانوا يعملون قرب منجم تديره شركة التعدين الصينية شانتشي في مدينة غباني.

وأضاف أتوبرا: "عندما فجر عمال شركة التعدين المتفجرات في محاولة لاستخراج الذهب، تعرض الذين كانوا ينقبون عن الذهب بطريقة غير شرعية للاختناق حتى الموت بسبب دخان الانفجار".

وأمرت لجنة الموارد المعدنية في غانا بإغلاق المنجم على الفور مساء الأربعاء في انتظار نتيجة التحقيق في الحادث.

ورغم أن التعدين بصورة غير مشروعة محظور، إلا أنه شائع في وسط غانا وشمالها، حيث يعيش معظم السكان في فقر ونسبة بطالة مرتفعة.

وتعد غانا الواقعة غربي إفريقيا، المعروفة بإنتاج الكاكاو، ضمن أكبرعشر دول منتجة للذهب في العالم.